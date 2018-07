VS wijst Russisch verzoek tot verhoren Amerikaanse burgers af

De Russische president Vladimir Poetin had tijdens de top met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump een voorstel gedaan om de Amerikanen te mogen ondervragen.

In ruil daarvoor zouden de Verenigde Staten de Russische verdachten van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen mogen ondervragen in Moskou. Trump zei openlijk het voorstel te overwegen, tot woede van veel politieke tegenstanders.

Poetin zei maandag na de topontmoeting met Trump in Helsinki dat hij eventueel bereid was om Amerikaanse justitie de twaalf Russen in eigen land te laten ondervragen in ruil voor de tegenprestatie.

"Hopelijk laat president Poetin de twaalf van inmenging beschuldigde Russen naar de Verenigde Staten komen om hun onschuld of schuld te bewijzen", zei woordvoerder Sarah Sanders van het Witte Huis donderdag in de toelichting op het besluit van Trump.

Bill Browder

Poetin noemde tijdens de top ook specifiek de naam van de Amerikaanse zakenman Bill Browder als een persoon die de Russen graag willen verhoren. Browder komt al meer dan tien jaar met beschuldigingen van corruptie en moord aan het adres van Poetin en zijn getrouwen.

De Russische president denkt dat Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen hebben samengewerkt met Browder om de campagne van Hillary Clinton met 400 miljoen dollar te steunen. Dat geld zou door Browder illegaal uit Rusland zijn gesluisd. Browder doet dat af als onzin.

Zijn advocaat, de Rus Sergei Magnitski, overleed in 2009 in een Russische gevangenis onder verdachte omstandigheden. Browder zet zich sinds die tijd in om de onderste steen boven te krijgen over de dood van de advocaat.

Hackers

Vorige week werd bekend dat twaalf Russische inlichtingenofficieren worden vervolgd voor het hacken van de Democratische Partij en de campagne van de toenmalige presidentskandidaat Hillary Clinton.

Ze zouden onder meer de computersystemen van het Democratic National Committee (DNC), het bestuur van de partij van Clinton, binnen zijn gedrongen.