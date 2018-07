Beperkte toegang tot Belgisch luchtruim door problemen bij luchtverkeersleiding

Op Twitter laat Belgocontrol weten dat er een "clear the sky"-actie wordt uitgevoerd en dat er wordt gewerkt aan een oplossing voor het probleem.

De storing heeft betrekking op het lage luchtruim in België. Daardoor kunnen vliegtuigen in België niet meer opstijgen en landen. Er vliegen nog wel vliegtuigen boven België, maar dat is in het hogere luchtruim en die vliegtuigen worden aangestuurd door Eurocontrol.

Belgocontrol zegt te maken te hebben met het laden van de vluchtdata. Daardoor is niet meer duidelijk waar de vliegtuigen boven België vliegen en de luchtverkeersleiding kan ook piloten niet meer aansturen welke route ze moeten volgen.

Schiphol

''We proberen alles zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen", zegt een woordvoerder van Belgocontrol. Het is ook niet duidelijk hoe lang het zal duren voordat alle vliegtuigen inderdaad het Belgisch grondgebied hebben verlaten.

Volgens een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland is er een vliegtuig dat onderweg was naar Brussel uitgeweken naar Schiphol en mogelijk worden dat er nog meer. "Dat hangt af van hoe lang de storing duurt en dat weten we niet", aldus een woordvoerder.

In mei 2015 moest Belgocontrol al het luchtruim urenlang moeten sluiten door een technisch probleem. Dat was toen het gevolg van een stroomstoring bij de luchtverkeersleiding.