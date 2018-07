Minister VK noemt bericht over identiteit verdachten zaak-Skripal 'speculatie'

"Dit verhaal valt naar mijn mening in de categorie slecht geïnformeerd en wild gespeculeer", reageert Wallace op de berichtgeving. Het persbureau Press Association berichtte dat onderzoekers denken dat ze de vermeende daders achter de novichok-aanval geïdentificeerd hebben. "Ze weten zeker dat het om Russen gaat."

De bron van PA meldde dat voor de identificatie van de verdachten beelden van bewakingscamera's gebruikt zijn en dat die vergeleken werden met gegevens van mensen die rond dat moment het Verenigd Koninkrijk binnen waren gekomen.

De aanslag met het zenuwgas novichok van begin maart was gericht op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. De daders gebruikten novichok, een chemisch wapen dat ooit in de Sovjet-Unie ontwikkeld werd.

Skripal en zijn dochter lagen allebei in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleefden de aanval.

Amesbury

Vorige maand kwam een Brits koppel in Amesbury in aanraking met hetzelfde zenuwgas als waarmee Skripal en diens dochter vergiftigd waren. De 44-jarige Dawn Sturgess overleed, haar partner Charlie Rowley wordt nog behandeld in het ziekenhuis.

De politie vond een flesje met het gif in het huis van de twee en mogelijk is dat flesje ook gebruikt bij de aanval in Salisbury, waar Skripal en zijn dochter vergiftigd werden.

Meerdere landen, ook Nederland, hielden Rusland verantwoordelijk voor de aanval op Skripal. Daarop besloten ze Russische diplomaten uit te wijzen. Rusland ontkende betrokkenheid bij de aanval en reageerde vervolgens door ook diplomaten uit te wijzen.