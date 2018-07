Aantal Nederlanders in buitenlandse cel vanwege drugs flink gedaald

Uit de jaarlijkse cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat 923 van de 1.917 Nederlanders die op 1 april in het buitenland waren gedetineerd, vastzaten voor drugsdelicten. Dat komt neer op 48 procent.

Het is voor het eerst in jaren dat minder dan de helft vastzit vanwege drugs. In 2011 zat nog 73 procent van alle Nederlandse gedetineerden in het buitenland om die reden vast.

De jaren daarna is dat percentage steeds verder afgenomen. Vorig jaar ging het om 51 procent.

Sinds 2013 daalt het aantal Nederlanders dat elders in de wereld in de gevangenis zit. Dat komt volgens het ministerie doordat meer gedetineerden in Nederland hun celstraf uitzitten.

Het aantal Nederlanders dat jaarlijks in het buitenland wordt opgepakt, blijft met gemiddeld 1.350 meldingen vrijwel gelijk.

