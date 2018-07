Maleisië start toch onderzoek naar doodsoorzaak model Ivana Smit

Een bij de zaak betrokken patholoog-anatoom houdt in augustus meerdere dagen zitting om te bepalen of er sprake is van verdachte omstandigheden. Als dat het geval is, dan kan hij de zaak doorverwijzen voor strafrechtelijk onderzoek.

Advocaat Sébas Diekstra bevestigt berichtgeving over de zaak in Maleisische media. "Het is heel goed te vernemen dat er nu toch nader onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak."

De achttienjarige vrouw overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon in de hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar.

Op haar lichaam is letsel aangetroffen dat ze mogelijk al voor de val had opgelopen. Ook zijn er sporen van drugs in haar lichaam gevonden.

Campagne

"De politie zei in eerste instantie dat ze was gevallen, zonder daar een persoon aan te koppelen. Zo werd het dezelfde dag nog afgedaan", zegt Diekstra. De familie van de vrouw begon daarop een campagne om nader onderzoek af te dwingen.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) is ook bezig met een oriënterend onderzoek. Of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek gaat komen, is nog niet duidelijk.

