FBI reageert terughoudend op aanbod Poetin om verhoren bij te wonen

Het gaat om verhoren van inlichtingenofficieren die in de Verenigde Staten worden verdacht van inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016. De Russen willen als tegenprestatie graag de ondervraging observeren.

Poetin deed dit voorstel tijdens de bijeenkomst met de Amerikaanse president Donald Trump in Helsinki.

Trump sprak toen over een ongelooflijk aanbod, maar de FBI is minder enthousiast. "Ik wil niets uitsluiten, maar het staat niet hoog op onze lijst met onderzoekstechnieken", zei Wray tijdens een conferentie in Aspen.

Koeltjes

De FBI-baas reageerde ook koeltjes op de suggestie dat Russische agenten naar de VS kunnen komen om het verhoor van de Amerikanen te bekijken.

"Dat staat waarschijnlijk nog lager op onze lijst met onderzoekstechnieken", zei Wray. Het Witte Huis zei woensdag nog geen besluit te hebben genomen.

Ontkenning

Tijdens de ontmoeting met Poetin ontkende Trump dat er sprake was van Russische inmenging in de verkiezingen. "Mijn inlichtingendiensten vertelden me dat zij denken dat het Rusland is. Poetin zegt dat het niet Rusland is. Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland zou zijn."

Een dag later zei Trump dat hij het tegenovergestelde bedoelde van wat hij had gezegd. Afgelopen nacht sprak Trump zijn inlichtingendiensten weer tegen, door te zeggen dat Rusland geen dreiging meer vormt voor de VS.

