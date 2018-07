'Belgische agent ontslagen vanwege zelfgemaakte nepbrief IS'

De man zou het document twee weken na de aanslagen in Parijs hebben opgehangen aan de poort van het politiebureau, meldt Het Laatste Nieuws donderdag.

Nadat de brief in 2015 was aangetroffen, sloeg de politie in de Antwerpse plaats Heist-op-den-Berg groot alarm. Op het A4'tje stonden het symbool van IS, de tekst "Vuile Flikken", de Syrische vlag en de namen en nummerplaten van twee medewerkers van het korps.

Uit nader onderzoek bleek echter dat de brief op het politiebureau was opgesteld. Zo was de brief daar afgedrukt op papier van de politie. Volgens de Belgische politie is het 100 procent zeker dat de nu ontslagen agent hiervoor verantwoordelijk is.

De ontslagen politieman zou in de betreffende nacht twaalf minuten hebben doorgebracht in de ruimte waar de gebruikte computer en printer staan. De agent ontkent de beschuldigingen en vecht zijn ontslag aan.

