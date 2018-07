Man schuldig bevonden voor plannen aanslag op Britse premier May

Naa'imur Rahman was van plan eerst een explosief af te laten gaan om May vervolgens aan te vallen met een mes, zo is bekendgemaakt in de rechtbank.

De aanslag zou plaats moeten vinden in Downing Street, bij de ambtswoning van de premier in Londen. De man rekende erop dat er chaos zou volgen na het laten afgaan van de bom, waardoor hij May zou kunnen doden.

Rahman werd echter in de gaten gehouden door de Britse veiligheidsdiensten.

Het is nog niet bekend welke straf de man zal krijgen. Een woordvoerder van May liet eind vorig jaar weten dat er in 2017 negen aanslagen in het Verenigd Koninkrijk zijn verijdeld.