Trump spreekt opnieuw inlichtingendiensten tegen over Rusland

Dit in tegenstelling tot een inschatting die het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Dan Coats, vorige week maakte.

De dreiging van cyberaanvallen van Rusland om de VS te ondermijnen werd door Coats "aanhoudend" genoemd. Volgens Trump is deze dreiging echter niet aanwezig.

Zijn opmerking is opvallend, omdat hij deze week nog een lading kritiek over zich heenkreeg toen hij de kant van ambtgenoot Vladimir Poetin koos. Tijdens een persconferentie na de topontmoeting tussen de twee kreeg Trump de vraag of hij, wat die vermeende Russische beïnvloeding betreft, zijn eigen inlichtingendiensten of Poetin gelooft.

Hij ontweek de vraag en antwoordde met: "Coats kwam naar me toe en zei dat hij denkt dat het Rusland is. Poetin zegt dat het niet Rusland is. Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland zou zijn."

Dinsdag kwam Trump hierop volledig op terug. Hij dat hij iets anders had willen zeggen, namelijk: "Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland níét zou zijn".

Hacken

De VS heeft vorige week bekendgemaakt twaalf Russische inlichtingenofficieren te vervolgen voor het hacken van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton.

De hackers zouden onder meer de computersystemen van de Democratic National Committee (DNC), het bestuur van de partij van Clinton, zijn binnengedrongen.

Rusland heeft betrokkenheid altijd ontkend.