Trump spreekt opnieuw inlichtingendiensten tegen over Rusland

Dit in tegenstelling tot een inschatting die het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Dan Coats, vorige week maakte.

De dreiging van cyberaanvallen van Rusland om de VS te ondermijnen werd door Coats "aanhoudend" genoemd. Volgens Trump is deze dreiging echter niet aanwezig.

Een woordvoerder van Trump stelde later dat dat de president niet 'nee' zei op de vraag of de VS nog steeds een doelwit van Rusland zijn, maar op het verzoek van journalisten om vragen te stellen. "De president en zijn regering werken hard om ervoor te zorgen dat Rusland zich niet in onze verkiezingen kan mengen", aldus de woordvoerder.

Poetin

In een interview met CBS News liet Trump woensdagavond vervolgens weten dat hij de Russische president Vladimir Poetin persoonlijk verantwoordelijk houdt voor de Russische inmenging. ''Net zoals ik mezelf verantwoordelijk beschouw voor de dingen die in dit land plaatsvinden.''

Trump kreeg eerder deze week nog een lading kritiek over zich heen kreeg toen hij de kant van ambtgenoot Vladimir Poetin koos. Tijdens een persconferentie na de topontmoeting tussen de twee wereldleiders, kreeg Trump de vraag of hij zijn eigen inlichtingendiensten óf Poetin gelooft.

Hij ontweek de vraag en antwoordde met: "Coats kwam naar me toe en zei dat hij denkt dat het Rusland is. Poetin zegt dat het niet Rusland is. Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland zou zijn."

Dinsdag kwam Trump hier volledig op terug. Hij gaf aan dat hij iets anders had willen zeggen, namelijk: "Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland níét zou zijn."

Hacken

De VS heeft vorige week bekendgemaakt twaalf Russische inlichtingenofficieren te vervolgen voor het hacken van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton.

De hackers zouden onder meer de computersystemen van de Democratic National Committee (DNC), het bestuur van de partij van Clinton, zijn binnengedrongen.

Rusland heeft betrokkenheid altijd ontkend.