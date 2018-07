Waakhond chemische wapens onderzoekt gebruik zenuwgas Amesbury

De Britse autoriteiten hebben de OPCW vorige week zelf om hulp gevraagd. Eerder heeft de Britse politie een flesje novichok gevonden in het huis van slachtoffer Charlie Rowley.

De organisatie moet nu uitsluitsel geven over het gebruik van het gif. Woensdag zijn de onderzoekers teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk met monsters om te onderzoeken.

De vergiftigde man is niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer, de 44-jarige Dawn Sturgess, is overleden aan de gevolgen van het incident.

Salisbury

De chemische wapen-waakhond deed eerder al onderzoek naar de vergifiting van oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter. Dit gebeurde in het nabijgelegen Salisbury.

De man en zijn dochter lagen enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleefden de aanslag. Omdat Skripal een voormalig Russisch spion is, houdt het Verenigd Koninkrijk Rusland verantwoordelijk voor de aanval.

De politie weet nog niet hoe Rowley en Sturgess in aanraking kwamen met novichok.