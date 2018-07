Gevluchte mensenhandelaar Saban B. langer vast in Turkse cel

B. kreeg de straf opgelegd voor de mishandeling van twee mannen in een internetwinkel in Amsterdam in 2006. Een van de mannen werd ernstig verwond met een mes.

Ook werd B. veroordeeld voor een poging om een vrouw tot prostitutie te dwingen.



In 2009 vluchtte B. naar Turkije. Hij stond toen terecht in een van de grootste mensenhandelzaken in Nederland. De bende van B. verdiende miljoenen aan grootschalige uitbuiting van vrouwen in de Amsterdamse prostitutie. Daarbij gebruikten ze grof geweld tegen slachtoffers. Het hof in Arnhem veroordeelde hem in 2010 voor mensenhandel.

Nederland heeft zich daarna ingezet om hem in Turkije achter de tralies te krijgen. Turkije levert geen eigen onderdanen uit, maar elders opgelegde straffen kunnen wel overgedragen worden.

