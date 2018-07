Uit grot geredde Thaise voetballers zochten iedere dag naar uitweg

Dat heeft de coach van de jongens gezegd tijdens de persconferentie die werd gehouden voordat de jongens naar huis gingen.

Een woordvoerder trapte de persconferentie in een tot voetbalveld voor het voetbalteam omgebouwde studio af door te zeggen dat alle jongens gezond zijn en drie kilo zijn aangekomen.

Daarna namen de jongens en de coach het woord. Ze begonnen met een rondje waarin elke jongen de reddingswerkers en medewerkers van het ziekenhuis bedankte.

De trainer vertelde waarom ze naar de grot gingen. "Een aantal van ons waren er al eens geweest, ook tijdens regenval. We zouden een uur blijven, maar merkten op de terugweg dat we vastzaten. Toen probeerden we een andere uitweg te zoeken."

Stijgend water

Het water bleef een aantal uur alleen maar stijgen. Toen het laat werd, besloten de jongens een plek te zoeken om te overnachten. "We dachten dat we 's ochtends wel weer naar huis zouden kunnen. Het water steeg 's nachts alleen maar meer."

Door het gebrek aan eten, begonnen de jongens zich na twee dagen steeds zwakker te voelen. "We werden moe en voelden ons slap", zei een van de jongens.

"We liepen iedere dag door de grot op zoek naar een uitgang. Ook begonnen we te graven in een poging het water weg te laten lopen", schetst de coach de situatie. "Zo hadden we tenminste iets te doen."

Redding

Toen ze eenmaal werden gered, waren ze dolgelukkig. "We moesten onze emoties in toom houden en rustig blijven." De eerste duiker die bij de groep kwam, was Brits, waardoor de communicatie moeizaam verliep. "Een jongen moest alles vertalen, maar dat ging door de emoties niet zo goed."

Een aantal Navy SEALs besloot om bij de jongens in de grot te blijven. "Zij werden een soort familie van ons", verklaarden de jongens. "Een van het is een tweede vader voor me", benadrukte een van de voetballers.

Geen van de kinderen bood zich aan om als eerste de grot uit te gaan toen de reddingswerkers klaar waren voor de actie. "Mogelijk wilden ze blijven, omdat de Navy SEALs snacks bij zich hadden en de kinderen hongerig waren", zei een van de duikers.

Uiteindelijk heeft de coach besloten dat de kinderen die het verst naar huis moesten fietsen, als eerste naar buiten mochten. Na de redding moesten ze echter eerst een week naar het ziekenhuis.

Shock

Na een aantal dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen, hoorden de kinderen dat er een Navy SEAL om het leven was gekomen bij de reddingsactie. "We waren in shock", zegt de coach. "We hebben bij een grote foto van de luitenant allemaal een boodschap geschreven. Die foto gaan we aan de familie geven. We willen de luitenant bedanken dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Maar we voelen ons ook schuldig over zijn dood."

Het grootste deel van de kinderen had niet tegen de ouders gezegd dat ze naar de grot Tham Luang gingen, maar alleen dat ze naar voetbaltraining gingen. "Daarom wil ik sorry zeggen dat ik heb gelogen'', zei een van de kinderen.

Na de redding kwam naar buiten dat vier van de jongens geen Thais paspoort hebben. De aanvraag daarvoor is ondertussen gedaan, liet een overheidsmedewerker weten.

Aan het einde van de persconferentie liet een psycholoog weten dat de kinderen met rust gelaten moeten worden door media en andere organisaties, zodat ze hun leven weer gewoon op kunnen pakken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!