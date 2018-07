Geredde Thaise voetballers na ruim een week ontslagen uit ziekenhuis

Een woordvoerder van de Thaise autoriteiten laat tijdens de persconferentie weten dat de jongens allemaal al 3 kilo zijn aangekomen afgelopen week. Alle bloedtesten waren afgelopen week goed.

Dinsdagavond heeft het team een oefening gedaan om zelfvertrouwen te krijgen om voor de hele wereld op televisie te komen.

Na een aantal vragen namen de jongens een voor een de microfoon en bedankten ze iedereen die ze geholpen heeft.

Tijd in grot

Nadat ze vast kwamen te zitten, hadden ze niet het idee dat het zo lang zou duren. "We zochten eerst naar een andere uitgang. Uiteindelijk bleven we in de grot slapen en dachten we dat we 's ochtends wel weer naar buiten zouden kunnen", zegt de coach.

"We probeerden iedere dag een uitgang te zoeken en begonnen te graven om het water weg te leiden", vervolgt de coach.

De groep had helemaal geen eten meegenomen. "Na twee dagen begonnen we ons moe en zwak te voelen", zegt een voetballer. "We dronken alleen water van het dak van de grot."

Vertalen

De coach vertelt over de reddingsactie. Ze zagen eerst nog niemand, maar hoorden 'Hello'. Daardoor dachten de jongens dat het een Brit was. Ze moesten zichzelf tot kalmte manen, omdat ze zo blij waren dat ze gered werden.

De jongens zeggen dat ze moeite hadden om de duikers te verstaan. Een van de jongens spreekt een beetje Engels en moest alles vertalen.

Studio

Vanuit het ziekenhuis zijn de jongens door een aantal busjes naar een televisiestudio gereden. Vrienden van de jongens stonden hen op te wachten in de studio, die zo is opgebouwd dat het op een voetbalveld lijkt.

De jongens geven 45 minuten lang antwoord op vragen van een aantal journalisten dat door de autoriteiten is toegelaten. De vragen zijn van tevoren goedgekeurd door een psycholoog.

Op bankjes naast het 'voetbalveld' zitten de jongens in twee rijen.

Normaal leven

Thaise autoriteiten willen dat de jongens zo snel mogelijk met hun gewone leven verder kunnen gaan. Daarom maken ze zich zorgen over de enorme media-aandacht voor de zaak. Volgens de autoriteiten moet de invloed van de aandacht op de jongens worden beperkt.

Duikers haalden het voetbalteam en hun coach eerder deze maand uit een ondergelopen grottenstelsel. De jongens zaten daar ongeveer drie weken vast. Ze waren eerder tijdens een verkenningstocht door het snelstijgende waterpeil ingesloten geraakt.

De reddingsoperatie kreeg ook ver buiten Thailand veel aandacht.

