Trump draait 180 graden met standpunt over Russische beïnvloeding

Trump kreeg na de top in Helsinki de vraag of hij, wat die vermeende Russische beïnvloeding betreft, zijn eigen inlichtingendiensten of Poetin gelooft. Hij ontweek de vraag en antwoordde met: "Dan Coats (chef inlichtingen, red.) kwam naar me toe en zei dat hij denkt dat het Rusland is. Poetin zegt dat het niet Rusland is. Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland zou zijn."

Dinsdag kwam Trump hierop terug en zei hij dat hij iets anders had willen zeggen. "Ik zie geen reden om te geloven dat het Rusland níét zou zijn", zou hij hebben willen zeggen.

Trump kreeg maandag veel kritiek over zich heen na zijn uitspraken op de top in Finland, met name ook van belangrijke leden van zijn Republikeinse partij. Dat Trump de woorden van Poetin eerder geloofde dan de bevindingen van zijn eigen inlichtingendiensten, schoot in het verkeerde keelgat bij bijvoorbeeld Paul Ryan en Mitch McConnnell, de Republikeinse leiders in respectievelijk het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Trump moet volgens hen vooral niet vergeten dat Rusland een vijand en niet een vriend van de VS is. Ryan en McConnell benadrukten, net als vrijwel alle politieke prominenten, dat de inlichtingendiensten de waarheid spreken en niet Rusland.

Steun

De Amerikaanse president sprak dinsdag met verslaggevers in het Witte Huis. Hij zei dat hij volledig vertrouwen in de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft en hen steunt. Hij omarmt hun bevindingen dat Rusland zich met de verkiezingen van 2016 bemoeid heeft.

Trump benadrukte dat die bemoeienis wat hem betreft geen invloed op de door hem gewonnen verkiezingen gehad heeft. Zijn regering gaat er met een agressieve aanpak wel voor zorgen dat de Congresverkiezingen in november beter beschermd worden.

Trump zei dinsdag ook dat het volgens hem mogelijk is dat ook andere landen zich met de verkiezingen van 2016 bemoeid hebben. Dat is volgens zijn eigen inlichtingendiensten niet waar.

Clinton

De Amerikaanse inlichtingendiensten stellen uitvoerig bewijs te hebben dat Rusland in 2016 geprobeerd heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Dat gebeurde door onder meer het hacken van de Democratische partij en John Podesta, het hoofd van de campagne van Trumps concurrent Hillary Clinton. Het doel van Rusland was om Trump de verkiezingen te laten winnen.

Poetin zei maandag na de top in Helsinki dat hij inderdaad wilde dat Trump president zou worden, maar hij ontkent stellig dat Rusland zich op wat voor manier dan ook met de verkiezingen bemoeid heeft. Trump zei maandag nog dat hij het daarmee eens was en dat Poetin het "zo krachtig ontkent". Dinsdag zei hij dus dat hij het anders bedoeld had.