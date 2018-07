Pompeo gaat voor Senaat VS getuigen over ontmoeting Trump en Poetin

Dat heeft senator Bob Corker dinsdag bevestigd. Een specifieke datum waarop Pompeo gaat getuigen gaf Corker niet.

Maandag ontmoetten de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin elkaar in Helsinki. Op Trump kwam veel kritiek omdat hij Poetin niet wilde aanspreken op de inmenging van Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Eerder had het Congres Trump gevraagd om Poetin aan te spreken op de uitkomsten van de onderzoeken van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat wilde Trump niet. Hij gaf aan dat hij niet inzag waarom Rusland zich met de verkiezingen zou hebben bemoeid. "Er was geen samenzwering. Ik kende de president in 2016 nog niet. Er was niemand om mee samen te zweren", zei Trump.

Fel

Poetin was volgens Trump "zeer fel in zijn ontkenning". Tijdens de persconferentie van de Russische en de Amerikaanse president gaf hij aan dat Rusland zich nooit bemoeit met interne aangelegenheden. Daarnaast heeft hij Amerikaanse onderzoekers aangeboden om naar Rusland te komen en samen te werken met Russische onderzoekers.

Trump ontkende dat Rusland zich met de verkiezingen heeft bemoeid, terwijl alle Amerikaanse inlichtingendiensten daar wel bewijs voor hebben. Robert Mueller, speciaal aanklager, klaagde eerder twaalf medewerkers van Russische inlichtingendiensten in staat van beschuldiging. De Russische medewerkers zouden in 2016, voorafgaand aan de verkiezingen, hebben ingebroken in computersystemen van de Democratische Partij van Hillary Clinton.

John O. Brennan beschuldigde Trump van hoogverraad. "Trump zit volledig in de broekzak van Poetin", aldus de voormalig CIA-directeur.

Domheid

De ontmoeting tussen Trump en Poetin duurde zo'n twee uur en was achter gesloten deuren. Trump noemde de ontmoeting met zijn Russische collega "constructief".

De banden tussen Rusland en de Verenigde Staten zijn volgens Trump sterk verbeterd tijdens de gesprekken. Voorafgaand aan de ontmoeting waren die banden "slechter dan ooit", maar dat is volgens hem nu veranderd. Volgens Trump kwam die slechte verhouding door "domheid" van zowel Russische als Amerikaanse zijde.

Trump en Poetin spraken onder meer over de Iran-deal, de oorlog in Syrië en Noord-Korea. Als twee nucleaire grootmachten is het volgens hen belangrijk om samen te werken. Wat de precieze inhoud van de gesprekken waren maakten Trump en Poetin niet bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!