Eigenaren Mandalay Bay Hotel klagen slachtoffers schietpartij Las Vegas aan

De overkoepelende organisatie van het hotel, MGM Resorts International, wil daarmee voorkomen dat het aansprakelijk wordt gesteld en financiële vergoedingen aan de slachtoffers en hun nabestaanden moet uitkeren.

Bij de schietpartij in oktober vorig jaar in Las Vegas vuurde de 64-jarige Stephen Paddock vanuit zijn hotelkamer in het Mandalay Bay Hotel gedurende elf minuten met automatische wapens meer dan duizend kogels af op bezoekers van een muziekfestival. Daarbij vielen 58 doden en ruim achthonderd gewonden.

Het bedrijf van de eigenaren stelt dat het hotel niets te verwijten valt tijdens het afspelen van de tragedie. "De eisers hebben geen enkele verantwoordelijkheid jegens de gedaagden", zo valt te lezen in de aanklacht.

Het bedrijf dat door het hotel voor de beveiliging ingehuurd was, was officieel gecertificeerd door het Department of Homeland Security, het Amerikaanse ministerie voor binnenlandse veiligheid. Daardoor kan het hotel niet aansprakelijk gesteld worden, omdat het alle mogelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, zo stelt MGM Resorts.

Juridische strijd

Het concern benadrukt dat het geen geld van de slachtoffers en hun nabestaanden wil, maar slechts de eigen reputatie wil beschermen. Eventuele juridische claims tegen het hotel zouden verworpen moeten worden.

"Een lange juridische strijd is niet de geschikte route voor de slachtoffers, de nabestaanden en de gemeenschap", aldus een woordvoerder van het hotelconcern.

Robert Eglet, de advocaat van de slachtoffers, spreekt van een "uitgesproken onethische daad". "Ik heb nog nooit zoiets schandaligs meegemaakt", aldus Eglet. "Het is dieptreurig dat zij zich hiertoe verlagen."

