In juni voor het eerst meer bootmigranten aangekomen in Spanje dan Italië

In de eerste zes maanden van het jaar trokken 14.700 mensen over de zee naar Spanje, meldt het Europese grensagentschap Frontex. Die migranten vertrokken vooral uit Marokko, Guinee en Mali.

Over de verschillende routes arriveerden dit jaar tot nu toe ruim 60.000 migranten in Europa, een halvering in vergelijking met de eerste helft van 2017.

In Italië kwamen er in juni drieduizend vluchtelingen aan, bijna 90 procent minder dan een jaar geleden. De versterkte Libische kustwacht en de onwil van de Italiaanse autoriteiten reddingsschepen te ontvangen, spelen daarbij mee.

Via de zeeroute naar Griekenland kwamen 3.600 mensen aan land. Het aantal migranten dat over land via Turkije Europa bereikt, blijft wel stijgen.

Nieuwe regering

Sinds Italië in juni een nieuwe regering heeft, vaart het land een strengere koers op het gebied van migratie. Boten met van zee geredde vluchtelingen mogen niet meer aanmeren in het land, behalve als de vluchtelingen in korte tijd over andere landen van de Europese Unie verdeeld kunnen worden.

Zo voeren meerdere schepen lange tijd rond op de Middellandse Zee. Zowel Italië als Malta weigerde de schepen aan te laten meren. Uiteindelijk zijn twee van die schepen toegelaten in de havens van Valencia en Barcelona.

De burgemeester van Barcelona uitte forse kritiek op het Italiaanse beleid toen ze het schip toestemming gaf om aan te meren.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil dat migranten of snel over andere EU-landen worden verdeeld, of terug worden gestuurd naar het land waarvandaan ze de boot naar Europa namen.

