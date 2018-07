Trump praat met Congres na verbijstering over zijn uitlatingen in Finland

Tijdens de persconferentie na het gesprek met Poetin stelde Trump te geloven dat Rusland zich niet heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Trump deed zijn uitspraak terwijl alle Amerikaanse geheime diensten bewijs hebben dat dit wel het geval is geweest. Speciaal aanklager Robert Mueller heeft twaalf medewerkers van de Russische inlichtingendiensten officieel in staat van beschuldiging gesteld.

Het optreden van Trump leidde tot verbijstering en een stortvloed aan kritiek van zowel Republikeinen als Democraten. Sommigen spraken zelfs van hoogverraad.

Ontkenning

Het Witte Huis wil niet bekendmaken met welke Congresleden de president gaat praten en wat het onderwerp van gesprek is. Het is de enige activiteit die Trump dinsdag op de agenda heeft staan.

Het Amerikaanse Congres had Trump vorige week opgeroepen Poetin te wijzen op de bevindingen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten over de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen.

Dit weigerde Trump echter. Hij zei tijdens de persconferentie niet in te zien waarom de Russen het gedaan zouden moeten hebben. "Poetin was zeer fel in zijn ontkenning", aldus de Amerikaanse president.

​Broekzak

De voormalige CIA-directeur John O. Brennan beschuldigde Trump na de persconferentie van hoogverraad. "Trump zit volledig in de broekzak van Poetin. Republikeinse patriotten, waar zijn jullie?", voegde Brennan toe.

Paul Ryan, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, zegt in een reactie dat er "geen twijfel is dat Rusland zich gemengd heeft in de Amerikaanse verkiezingen".

"De president moet beseffen dat Rusland niet onze bondgenoot is", aldus Ryan. "Er is geen morele gelijkenis tussen de VS en Rusland, dat vijandig blijft tegen onze basiswaarden en idealen. De VS moet gefocust zijn op het ter verantwoording roepen van Rusland om hun aanvallen op onze democratie te beëindigen."

Dieptepunt

De Republikeinse senator John McCain was erg kritisch over de persconferentie van Trump. "Het was een van de schandelijkste optredens van een Amerikaanse president ooit. De top in Helsinki was een tragische vergissing."

Volgens McCain kon Trump niet op tegen Poetin. "Na het bombastische en het wispelturige gedrag van Trump in Brussel en het Verenigd Koninkrijk, is deze persconferentie een dieptepunt in de historie van het Amerikaanse presidentschap."

Complete schande

Pete King, de Republikeinse senator die het vaak voor Trump opneemt, typeert het voorstel van Poetin om de Russen te laten samenwerken met het team van aanklager Robbert Mueller in het Rusland-onderzoek "alsof je IS bij een antiterreuractie betrekt".

Mark Warner, de Democratische senator en leider van de inlichtingencommissie in de Amerikaanse senaat, is woest op Trump. "Het is een complete schande dat de president de kant kiest van Poetin in plaats van zijn eigen inlichtingendiensten."

