Poetin zegt tegen Trump bereid te zijn om START-verdrag te verlengen

Het huidige START-verdrag is op 8 april 2010 getekend. Daar staat in dat Rusland en de Verenigde Staten hun aantallen strategische kernkoppen zullen verminderen van maximaal 2.200 naar 1.500. Het verdrag loopt in 2021 af.

"Ik heb president Trump gerustgesteld en gezegd dat Rusland klaar is om het verdrag te verlengen. We moeten het wel eens worden over details, want we hebben nog wel wat vragen voor onze Amerikaanse partners", zei Poetin in een Interview met Fox News.



De partijen zeggen dit jaar aan hun afspraak te hebben voldaan. Rusland heeft echter wel vragen over sommige Amerikaanse onderzeeërs en bommenwerpers die conventionele wapens kunnen vervoeren. Het land beweert dat deze ook voor nucleaire doeleinden ingezet kunnen worden.

Trump heeft kritiek op het huidige verdrag. Hij zegt dat zijn voorganger Barack Obama in 2010 een "slechte deal" heeft gesloten.



Trump en Poetin hadden maandag een topontmoeting in de Finse hoofdstad Helsinki. Na afloop van de ontmoeting kreeg Trump veel kritiek, omdat de Amerikaanse president weigerde Poetin aan te spreken op de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

