VS arresteert vrouw op verdenking van infiltreren politiek namens Rusland

Dit laat het Amerikaans ministerie van Justitie maandag weten.

De vrouw, Maria Boetina, zou van 2015 tot "tenminste 2017" in Amerika hebben gewerkt voor een hooggeplaatste Russische ambtenaar. De vrouw is zondag gearresteerd en voorgeleid.

In Rusland zette Boetina zich in voor wapenbezit via The Right to Bear Arms. Via die link zou ze contacten hebben opgebouwd met de NRA (Nationale Rifle Association), die nauwe banden heeft met de Republikeinen.

Poetin

Het nieuws komt op een bijzonder moment, aangezien Donald Trump maandag een topoverleg met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin heeft gehad. In een hierop volgende persconferentie zei de Amerikaanse president dat de band tussen de landen nu beter is en dat hij Poetin gelooft als hij zegt dat hij zich niet heeft bemoeid met de verkiezingen in de VS.

Dit zorgde voor veel kritiek op Trump. Zo beschuldigde voormalig CIA-baas John O. Brennan de president van hoogverraad.