FARC-leider weigert zitting te nemen in Senaat Colombia

Hij doet dat nadat een ander lid van de FARC, Jesus Santrich, werd gearresteerd. Volgens Marquez is het vredesakkoord geschonden door de regering.

"Ik vind dat de Colombiaanse vrede is geschonden door de regering. Niet omdat nog niet alles in is waargemaakt, dat kost tijd, maar omdat de Colombiaanse regering het akkoord heeft aangepast", zei Marquez in een brief.

Marquez zou samen met tien andere FARC-leden zitting nemen in de Senaat. Dat was een onderdeel van de vrede die in 2016 werd getekend. Benkos Bioho van de FARC neemt de plaats van Marquez in.

Santrich is opgepakt, omdat hij in de Verenigde Staten is veroordeeld voor drugshandel in het afgelopen jaar.

Alle misdaden die FARC-leden hebben begaan voor het vredesakkoord worden door een speciale rechtbank behandeld. Alles wat daarna is misdaan valt onder het gewone recht in Colombia.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!