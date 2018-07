Uitzetting onlangs herenigde migrantenfamilies VS uitgesteld door rechter

Dat melden Amerikaanse media.

De Organisatie voor Amerikaanse Burgerrechten (ACLU) had verzocht dat de deportaties een week uitgesteld zouden worden, zodat het zeker was dat er geen enkele familie was die niet volledig was, wordt teruggestuurd.

De rechter heeft besloten dat de regering eerst moet reageren op het verzoek van de ACLU, voordat de uitzettingen verder gaan.

Scheiden

De kinderen werden bij de grens met Mexico gescheiden van de ouders. De ouders werden vastgezet, omdat illegale migranten door de Verenigde Staten worden gezien als criminelen.

Daardoor zitten de kinderen minder lang vast dan de ouders en moeten zij op een andere manier worden opgevangen.

Vorige week beval een rechter in San Diego dat de kinderen en ouders herenigd moesten worden. Dat gebeurde na een vertraging van twee dagen ook. Het ging over ongeveer honderd kinderen.

Langer vastzetten

Vorige week werd een plan van president Donald Trump om migrantenkinderen langer vast te zetten nog afgeschoten door een rechter in Los Angeles.

Beelden van kinderen die in kleine kooien vastgezet zijn, gingen vorige maand de hele wereld over. Het zorgde voor massale protesten in binnen- en buitenland.

De president heeft gezegd wel iets aan de wetgeving te willen veranderen, maar dat de Democraten dwarsliggen. Tegelijkertijd beschuldigen de Democraten Trump van hetzelfde.

