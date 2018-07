Boze reacties in VS op persconferentie Trump met Poetin

Trump weigerde Poetin aan te spreken op de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waar de Russen door de Amerikaanse inlichtingendiensten van worden beschuldigd. Trump zei zelfs in een antwoord op een vraag van een journalist of hij zijn eigen inlichtingendiensten gelooft of Poetin, dat hij "geen reden ziet waarom de Russen het gedaan zouden moeten hebben". "Poetin was zeer fel in zijn ontkenning", voegde Trump toe.

Hoogverraad

Voormalig CIA-baas John O. Brennan beschuldigde Trump na de persconferentie van hoogverraad. "Trump zit volledig in de broekzak van Poetin. Republikeinse patriotten, waar zijn jullie?", voegde Brennan toe.

De Republikeinse senator Lindsey Graham sprak van een "gemiste kans van Trump om een sterk signaal af te geven voor toekomstige verkiezingen." Volgens Graham toonde Trump met zijn optreden naast Poetin een teken van zwakte. "Dit creëert meer problemen dan het oplost."

Een andere Republikeinse senator, Ben Sasse, twitterde na afloop: "Mr Trump had moeten zeggen 'Rusland is de vijand van Amerika en onze bondgenoten en we zullen hun doorlopende cyberaanvallen tegen ons land blootleggen en erop reageren'."

Jeff Flake, een Republikeinse senator die regelmatig kritiek uit op Trump, zei: "Ik heb nooit gedacht dat ik de dag zou meemaken waarop de Amerikaanse president naast de Russische president staat en de Verenigde Staten de schuld geeft van Russische agressie."

Geen twijfel

Paul Ryan, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, zegt in een reactie dat er "geen twijfel is dat Rusland zich gemengd heeft in de Amerikaanse verkiezingen".

"De president moet beseffen dat Rusland niet onze bondgenoot is", aldus Ryan. "Er is geen morele gelijkenis tussen de VS en Rusland, dat vijandig blijft tegen onze basiswaarden en idealen. De VS moet gefocust zijn op het ter verantwoording roepen van Rusland om hun aanvallen op onze democratie te beëindigen."

De Republikeinse senator John McCain heeft de persconferentie van Trump volledig afgebrand. ''Het was een van de meeste schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit. De top in Helsinki was een tragische vergissing."

Volgens McCain kon en wilde Trump niet op tegen Poetin. ''Na het bombastische en het wispelturige gedrag van Trump in Brussel en Groot-Brittannië, is deze persconferentie een dieptepunt in de historie van het Amerikaanse presidentschap."

Teleurgesteld

Pete King, de Republikeinse senator die het vaak voor Trump opneemt, zegt tegen de New York Times dat hij het "zeer oneens" is met de uitspraken van de president dat de Russen zich niet met de verkiezingen hebben bemoeid. King is "teleurgesteld, niet verbaasd" over de uitspraken van Trump. Hij noemt het voorstel van Poetin om de Russen te laten samenwerken met het team van aanklager Robbert Mueller in het Rusland-onderzoek "alsof je ISIS in een antiterreuractie betrekt."

Mark Warner, de Democratische senator en leider van de inlichtingencommissie in de Amerikaanse senaat, is woest op Trump. "Het is een complete schande dat de president de kant kiest van Poetin in plaats van zijn eigen inlichtingendiensten."

Trieste dag

Chuck Hagel, die defensieminister was onder president Obama, vindt dat Trump Amerika 'op alle manieren' tekort heeft gedaan. "Het was geen vastgoeddeal, internationale toppen zijn belangrijk. Ze moeten een doel dienen", zei Hagel tegen CNN. "Ik weet niet wat ons doel was. Misschien hadden we er geen."

"Het is een trieste dag voor Amerika en voor de wereld. De wereld is gevaarlijker geworden. De balans is verstoord", voegde Hagel toe.

"De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zei dat hij het Witte Huis niet meer kan vertrouwen. Hij noemde specifiek het Witte Huis, niet Amerika", zei de oud-minister. "Het congres moet nu iets doen en leiderschap tonen, en ruggengraat. Als ze dat niet doen houden we geen bondgenoten meer over. Niemand kan meer op ons rekenen."

Senator Bob Corker, ook van Trumps Republikeinse partij, zag vooral de winst voor Rusland: "Ik denk dat Poetin nu in het Kremlin aan de kaviaar zit."

