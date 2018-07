Heropende Eritrese ambassade in Ethiopië niet veranderd sinds sluiting in 1998

De oude ambassade die in 1998 werd gesloten, vanwege een oorlog tussen de landen, is weer geopend. Twintig jaar geleden werd de ambassade vrij haastig verlaten. Allerlei voorwerpen zijn toen achtergelaten, zoals is te zien op beelden van de BBC.

Op de foto's zijn achtergelaten auto's, duidelijk uit de jaren negentig, te zien onder een enorme laag stof. Ook meubels en zelfs een krat met flesjes drinken is in 1998 achtergebleven in de ambassade.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed en de Eritrese president Isaia Afewerki hesen samen de Eritrese vlag bij de ambassade. Daarna liepen de leiders door de stoffige ambassade.

De ontspanning tussen beide landen is een gevolg van een koerswijziging in Addis Abeba. Het Ethiopische bewind schaarde zich afgelopen maand alsnog achter een vredesakkoord uit 2000 en een grens die het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag twee jaar later vastlegde. Dat werd tot voor kort niet door Ethiopië erkend en zo bleef de oorlogstoestand bestaan.

