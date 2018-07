Trump: 'Ik geloof dat Rusland zich niet in verkiezingen VS heeft gemengd'

"Er was geen samenzwering" aldus Trump. "Ik kende de president toen nog niet. Er was niemand om mee samen te zweren."

Trump zei dat Poetin de beschuldigingen sterk ontkent. Hij stelde de Russische president te geloven, ondanks dat alle Amerikaanse inlichtingendiensten wijzen op Russische inmenging in de verkiezingen.

Trump kreeg de vraag of hij, wat de beschuldigingen betreft, zijn eigen inlichtingendiensten gelooft of Poetin. Hij ontweek de vraag. "Dan Coats (chef inlichtingen red.) kwam naar me en zei dat hij denkt dat het Rusland is. Poetin zegt dat het niet Rusland is. Ik heb geen reden om te geloven waarom het Rusland moet zijn."

Onzin

Poetin deed de beschuldigingen tijdens de persconferentie af als onzin. Hij benadrukte dat Rusland zich nooit zal mengen in interne aangelegenheden. Hij heeft Amerikaanse onderzoekers aangeboden om naar Rusland te komen en samen te werken met Russische onderzoekers.

Vrijdag werd bekend dat de VS twaalf Russische inlichtingenofficieren aanklaagt voor het hacken van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton.

Volgens Trump heeft het Ruslandonderzoek de twee landen gescheiden gehouden. De Amerikaanse president zegt dat hij en Poetin de kwestie uitgebreid hebben besproken maandagmiddag.

Poetin zei dat hij wilde dat Trump de verkiezingen van 2016 zou winnen. "Trump had het tijdens de campagne over het normaliseren van de relatie met Rusland."

Verhoudingen

Trump en Poetin spraken elkaar in Finland zo'n twee uur achter gesloten deuren. Het is de eerste officiële Russische-Amerikaanse topconferentie, al hebben de mannen elkaar al eerder ontmoet tijdens een top in Vietnam.

Beide leiders lieten zich naderhand tevreden uit over het overleg. Trump sprak op een gezamenlijke persconferentie met Poetin over een "erg constructieve dag". Hij zei dat hij de slechte verhoudingen tussen de VS en Rusland heeft verbeterd. Volgens de president is dat het resultaat van de top met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin.

Trump vindt dat de band tussen de twee landen voor maandag "slechter dan ooit" waren. "Dan is zo'n vier uur geleden veranderd", aldus de Amerikaanse president tijdens de persconferentie in Helsinki. De slechte verhoudingen waren volgens Trump te wijten aan "domheid" van beide kanten.

"Zelfs tijdens de spanningen van de Koude Oorlog konden de VS en Rusland een sterke dialoog houden. Het zou politiek gezien makkelijker zijn om afwijzend te staan tegenover Rusland, maar ik neem liever het risico", aldus Trump. "We hebben een kans om samen grote dingen te doen."

De twee hebben meerdere thema's besproken. Onder meer de Iran-deal, Noord-Korea, de oorlog in Syrië kwamen ter sprake. De twee benadrukten het belang om samen te werken als twee nucleaire grootmachten, maar gingen inhoudelijk niet in op wat er precies is besproken. Volgens Poetin zijn er genoeg onderwerpen over om te bespreken.