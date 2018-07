Dodental als gevolg van zelfmoordaanslagen Pakistan loopt flink op

De aanslagen van afgelopen vrijdag behoren daarmee tot de dodelijkste die het land ooit hebben getroffen, melden de autoriteiten maandag.

De meeste slachtoffers vielen vrijdag door een aanslag in de zuidelijke provincie Baluchistan. Onder de doden aldaar was een kandidaat voor de verkiezingen op 25 juli. Bij de bijeenkomst waren zeker duizend mensen aanwezig.

De andere aanslag was in de stad Bannu in het noorden van Pakistan. Daardoor kwamen vijf mensen om. Tijdens een toespraak van een kandidaat voor de verkiezingen ging een bom af. De politicus bleef ongedeerd.

Taliban

Meer dan 180 mensen raakten gewond door de aanslagen. Veel van de slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De autoriteiten vrezen dat het dodental de komende dagen nog flink zal oplopen.

Dinsdag was er ook een aanslag op een verkiezingsbijeenkomst in de stad Peshawar. Daarbij zijn twintig mensen omgekomen. Die aanslag is opgeëist door de Taliban. Wie achter de jongste terreurdaden zit, is nog niet duidelijk.

