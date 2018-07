Europa kan volgens Duitsland niet meer op VS vertrouwen

Hij deed zijn uitspraken maandag tijdens een interview. Duitsland vindt dat Europa de gelederen moet sluiten en een geheel eigen koers moet varen.

"Om onze relatie met de VS goed te houden, moeten we de relatie bijstellen", aldus Maas. "Het is daarom ook heel belangrijk dat we ons nog duidelijker aan Europa committeren. Europa moet zich niet laten verdelen door de harde verbale aanvallen en de absurde tweets van Trump."

De Duitse minister doet zijn uitspraken na de chaotisch verlopen NAVO-conferentie van vorige week. De grillige Trump stapte niet uit het samenwerkingsverband, maar zijn toon was wel agressief. Hij leek er vooral op uit te zijn trouwe militaire bondgenoten te schofferen en ergeren.

​Vijanden

In het interview met CBS noemde Trump de Europese Unie "een van de grootste vijanden" van zijn land. Overigens noemde de president in dit lijstje ook Rusland en China.

Verder schoffeerde Trump de Britse premier Theresa May in een interview. Dit deed hij door haar Brexit-plannen onderuit te halen en te zeggen dat de VS op basis van haar voorstel aan de EU geen nieuw handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk zou kunnen sluiten.

Binnen een etmaal kwam Trump echter terug op zijn eigen woorden. Hij bestempelde zijn quotes uit een gesprek dat de Britse krant The Sun had opgenomen als "fake news".

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!