Franse politie arresteert 292 mensen tijdens rellen na vieringen WK-winst

In meerdere plaatsen sloegen de vieringen om in rellen. In Parijs werd een warenhuis geplunderd door gemaskerde mensen. In Lyon, Straatsburg, Marseille, Rouen en Ajaccio braken vechtpartijen tussen agenten en relschoppers uit.

De ME maakte een einde aan de plunderingen in Parijs. Rond 23.30 uur werd een waterkanon ingezet om relschoppers van de Champs-Élysées te verjagen.

Bij een vechtpartij daar is een man zondagavond ernstig gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht.

Lyon

In Lyon werd de Franse zege door 20.000 mensen gevierd, maar kort na de viering braken daar vechtpartijen uit, schrijft de Franse krant L'Equipe.

Dertig mensen raakten slaags met de politie en gooiden stenen. Daarbij raakten elf mensen gewond. Achttien mensen zijn gearresteerd.

Weekend

De Franse politie was goed voorbereid op het weekend, waarin naast de WK-finale ook de nationale Franse feestdag Quatorze Juillet werd gevierd. Alleen in Parijs waren al meer dan twaalfduizend agenten op de been.

In de nacht van zaterdag op zondag zijn ook al vijfhonderd mensen gearresteerd vanwege rellen. Volgens de politie zijn 850 auto's in de brand gestoken.

