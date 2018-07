Trump 'verwacht weinig' van top met Poetin

Trump deed de uitspraak in een interview met het Amerikaanse CBS News dat zondag werd gepubliceerd.

In een gezamenlijke persconferentie met de Britse premier Theresa May zei Trump vrijdag dat de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016 op de agenda staat voor zijn ontmoeting met Poetin. Daarbij zal er naar verwachting ook over de situatie in Syrië worden gesproken.

Na de NAVO-top werd Trump gevraagd naar hoe hij de mogelijke Russische inmenging zou brengen bij Poetin. "Natuurlijk zal ik erover beginnen", zei hij op de persconferentie. "Het enige wat ik kan doen, is vragen of hij het gedaan heeft en zeggen dat hij het niet meer moet doen."

Bolton

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton zei zondag in het tv-programma This Week dat hij het "moeilijk te geloven" vindt als Poetin zegt dat hij niets weet van de Russische inmenging. Tot dusver heeft Poetin altijd ontkend dat Rusland betrokken is geweest bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Volgens Bolton, die Poetin eind juni trof ter voorbereiding van de ontmoeting van maandag, wilde de Russische president benadrukken dat Rusland niet betrokken was. "Hij maakte duidelijk dat de Russische staat niet betrokken was", stelde de veiligheidsadviseur, "hij was heel duidelijk met zijn tolk dat het woord staat gebruikt moest worden."

Maas

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft Trump gemaand om geen unilaterale overeenkomsten met Rusland te sluiten die kosten met zich meebrengen voor de westerse bondgenoten van de Verenigde Staten.

"We hebben altijd gezegd dat we een dialoog met Rusland nodig hebben. Daarom is het goed als Washington en Moskou met elkaar praten. Het zou een stap vooruit zijn als deze bijeenkomst ook een impuls zou geven aan nucleaire ontwapening. Maar wie zijn partners beledigt, dreigt te verliezen. Unilaterale deals ten koste van de eigen partners zijn ook schadelijk voor de VS", vertelde Maas aan de krant Bild am Sonntag.

Paraglider

Tijdens zijn golfronde in zijn Schotse resort in Turnberry werd Trump geconfronteerd met een vliegende demonstrant. Een 55-jarige man wist met een gemotoriseerde parachute tot "binnen een paar honderd meter'' van Trump te geraken. De paraglider is gearresteerd, meldt de politie in Schotland.

De Amerikaanse president bevestigde zondag tegenover Mail on Sunday dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede termijn die op het spel staat bij de verkiezingen in 2020. ''Het lijkt erop dat iedereen wil dat ik dat doe." Hij verwacht geen serieuze concurrentie van de Democraten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!