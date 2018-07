Aantal burgerdoden Afghanistan bereikt recordhoogte volgens VN

Ook raakten 3.430 burgers gewond volgens de cijfers, die sinds tien jaar door de VN worden bijgehouden.

De meeste burgers kwamen om door (zelfmoord)aanslagen met explosieven. De Islamitische Staat (IS) zou verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de slachtoffers. De aanvallen van de IS vinden voornamelijk in de hoofdstad Kabul en in de provincie Nangarhar plaats.

De VN roept de partijen in het land op om tot een wapenstilstand te komen. "Dit is de beste manier om het aantal burgerslachtoffers te beperken."

Missie Afghanistan

Eerder deze maand is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de uitbreiding en verlenging van de missie in Afghanistan. Tot eind 2021 blijven 160 Nederlandse militairen actief voor de NAVO-missie.

Nederlandse militairen zijn sinds 2015 in het land aanwezig om hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie te trainen en te adviseren. In de periode 2006-2010 waren er ook Nederlandse troepen in de Afghaanse provincie Uruzgan gelegerd, dit om de veiligheid en stabiliteit te bevorderen.

In totaal zijn 25 Nederlandse militairen om het leven gekomen in Afghanistan.