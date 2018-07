Premier Haïti stapt op na protesten over verhogen van brandstofprijzen

De regering kondigde vorige week vrijdag aan dat het benzine 38 procent duurder wilde maken. De prijs van diesel zou stijgen met 47 procent. Dat was in lijn met de wens van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Haïti moet in ruil voor financiële steun van het IMF zijn inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht brengen.

Op de aankondiging braken er rellen uit door het hele land. Demonstranten staken wegversperringen en auto's in de brand, plunderden winkels en vielen hotels aan. Bij de demonstraties vielen zeven doden.

Premier Lafontant trok daarom het besluit om de brandstofprijzen te verhogen terug, maar de onrust in het land hield aan. De roep om zijn aftreden in het land werd groter. Lafontant was sinds maart 2017 premier van Haïti.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!