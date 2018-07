Trump wil in 2020 weer gooi doen naar presidentschap

"Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren op het gebied van gezondheid, maar ik ben zeker van plan om in 2020 weer mee te doen. Het lijkt er op dat iedereen wil dat ik het doe", zegt Trump in het interview dat is gepubliceerd in de Britse krant Mail on Sunday.

Over zijn kansen is de Amerikaanse president positief. "Ik verwacht niet dat ik verslagen zal worden door een Democraat. Ik ken ze allemaal en ik denk niet dat ze het in zich hebben. Ze hebben niet de juiste kandidaat."

Donald Trump werd in 2016 verkozen als president van de Verenigde Staten.

Brexit

In het interview spreekt Trump ook over de ontmoeting die hij had met Koningin Elizabeth. De president is in het Verenigd Koninkrijk voor een werkbezoek.

Op de vraag of Trump met de koningin heeft gesproken over de Brexit antwoorde hij dat hij dat heeft gedaan. "Ze zei dat de Brexit een complex probleem is, en daar heeft ze gelijk in. Ik denk dat niemand ook maar een idee had van hoe complex het zou zijn".



Donderdagavond zei Trump in een Interview met The Sun dat de Britse premier Therese May haar kansen op een handelsverdrag had vergooid, als de Britse regering doorgaat met haar plannen voor een zachte Brexit.

De volgende dag weersprak hij de kritiek en zei hij dat de Verenigde Staten er naar uit kijken een bilaterale handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten. In het interview met Piers Morgan komt Trump daar nog een keer op terug. "Ik denk dat we een een fantastische deal kunnen sluiten, daar heb ik geen twijfels over".

Kim Jong-un

In het interview spreekt Trump ook over Kim Jong-un. Hij zegt dat hij goed kan opschieten met de Noord-Koreaanse leider. "Hij is erg slim en heeft een fantastische persoonlijkheid. Hij is grappig en een taaie, goede onderhandelaar", aldus Trump. Op de vraag of Kim Jong-un een meedogenloze dictator is zei Trump: "Hij is zeker meedogenloos, maar dat zijn anderen ook."

De Amerikaanse President was de afgelopen week in Europa voor een aantal werkbezoeken. Woensdag en donderdag woonde hij de NAVO-top bij in Brussel, waarna hij zijn werkbezoek begon aan het Verenigd Koninkrijk. Maandag staat een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin op het programma in de Finse hoofdstad Helsinki.

