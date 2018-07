Man opgepakt in onderzoek naar dood Amsterdamse filmmaker op Mallorca

Waarom de man precies is aangehouden is niet bekend. De politie heeft huiszoeking gedaan en onderzoekt de verklaringen die hij over het incident heeft afgelegd op mogelijke tegenstrijdigheden.

Hij zou in tweede instantie een andere plaats hebben genoemd waar hij de Nederlander heeft gevonden. Volgens de eerste verklaring van de man werd de Nederlander vrijdagochtend vroeg aangevallen en bewusteloos geslagen door een groep mannen.

De man zou verschillende plekken hebben genoemd waar hij Van Luijn had aangetroffen. Volgens de eerste verklaring van de man werd de Nederlander in de nacht van donderdag op vrijdag aangevallen en bewusteloos geslagen door een groep mannen. Het slachtoffer was zwaargewond toen hij in het ziekenhuis aankwam.

De Nederlandse ambassadeur in Spanje, Matthijs van Bonzel, heeft Van Luijns dood vrijdag op Twitter bevestigd.

Vrijdag werd door Spaanse media gemeld dat de aanval was opgenomen door een bewakingscamera.

Films

Van Luijn monteerde tientallen films, zoals La Holandesa (2017), Brasserie Valentijn (2016) met Georgina Verbaan, Aanmodderfakker (2014) met Gijs Naber en Rabat (2011) met Nasrdin Dchar. Voor zijn bijdrage aan de film Wolf kreeg hij in 2013 een nominatie voor een Gouden Kalf.

Van Luijn was op Mallorca met zijn familie om vakantie te vieren.

Verschillende collega's uit het vak hebben hun verdriet en medeleven geuit op sociale media. Zo schreef actrice Katja Schuurman: "Ik leef mee met iedereen die jou liefheeft. Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve: liefde, liefde, liefde iedereen, alstjeblieft."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!