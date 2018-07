Vliegtuig met zieke passagiers maakt tussenstop in Frankfurt

De klachten ontstonden toen het vliegtuig onderweg was van de Ierse hoofdstad Dublin naar de Kroatische kustplaats Zadar. Daarna is een ongeplande tussenstop in Frankfurt ingelast.

Volgens een woordvoerder van de Duitse politie zijn de passagiers na de landing door artsen behandeld. Het is nog niet bekend wat de klachten heeft veroorzaakt.

Ook is nog onduidelijk of het vliegtuig is geland vanwege de zieke passagiers of omdat er iets mis was met het toestel.