Politie in Chili doet invallen bij twee aartsbisschoppen

De invallen werden gedaan in de steden Temuco en Villarrica, ten zuiden van de Chileense hoofdstad Santiago. Vijf priesters uit de regio Araucanía zijn verdachten in het onderzoek. Agenten moesten alle documenten die met het misbruik te maken kunnen hebben in beslag nemen.

Sinds paus Franciscus Chili in januari heeft bezocht, zijn in het land meer gevallen van seksueel misbruik aan het licht gekomen.

In mei dienden alle 34 Chileense bisschoppen hun ontslag in bij de paus. Van vijf bisschoppen is het ontslag inmiddels geaccepteerd.

