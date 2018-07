Verenigde Naties bereiken akkoord over maatregelen migratie

Het is voor het eerst dat een dergelijk akkoord is gesloten. "Migratie is een feit. Mensen doen het al eeuwen en het zal nog eeuwen door blijven gaan", zegt Miroslav Lajcak, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. "Maar we hebben nog nooit een instrument gehad dat ons helpt om migratie in goede banen te leiden. Dit akkoord brengt daar verandering in."

Het akkoord bevat volgens de VN geen strikte regels, maar biedt veel praktische handvatten. "De kracht van het akkoord is de praktische waarde'", aldus de Zwitserse ambassadeur Jurg Lauber. "Het is een soort catalogus met maatregelen.''

In het akkoord staat onder meer beschreven hoe migranten beschermd kunnen worden en hoe ze kunnen integreren in hun nieuwe landen. Ook staat in het akkoord hoe migranten geholpen kunnen worden met hun terugkeer.

250 miljoen

Momenteel zijn er volgens de VN wereldwijd ongeveer 250 miljoen vluchtelingen. Dat komt neer op 3,4 procent van de wereldbevolking.

De VS is de enige VN-lidstaat die het akkoord niet heeft ondertekend. De VS trok zich vorig jaar terug uit de onderhandelingen. Het akkoord zou niet overeenkomen met de soevereiniteit van het land. Hongarije wil zich misschien ook nog terugtrekken, melden Hongaarse media.

Het akkoord zal formeel in december worden aangenomen.