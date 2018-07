Doodgeslagen toerist op Mallorca is filmmaker Wouter van Luijn

Dat bevestigt de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Matthijs van Bonzel, op Twitter. "Aangrijpend. Uiteraard staat Ministerie van BZ (Buitenlandse Zaken, red.) de familie bij, met ambassade Madrid en onze consul op Mallorca. Onze innige deelneming aan hen", schrijft Van Bonzel vrijdagavond.

Ook New Amsterdam Film Company, een filmbedrijf waar de 34-jarige Van Luijn voor heeft gewerkt, deelt het verdriet over zijn dood op Facebook. De filmmaker werd in Palma de Mallorca vlak bij een benzinestation bewusteloos geslagen. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht en is daar later aan zijn verwondingen bezweken.

Eerder op de dag verschenen al meerdere berichten over de identiteit van het slachtoffer. Actrice Katja Schuurman en presentator Tijl Beckand hebben via Twitter op zijn overlijden gereageerd. "Ik leef mee met iedereen die jou liefheeft. Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve: liefde, liefde, liefde iedereen, alstjeblieft", schrijft Schuurman.

Beckand: "Zojuist bereikte ons het nieuws dat Wouter van Luijn, een zeer talentvolle editor die onder andere ons Back in Action-filmpje monteerde, de man is die vannacht op Mallorca is doodgeslagen. Onze gedachten zijn bij de familie en geliefden van Wouter."

De Amsterdammer monteerde tientallen films, zoals La Holandesa (2017), Brasserie Valentijn (2016) met Georgina Verbaan, Aanmodderfakker (2014) met Gijs Naber en Rabat (2011) met Nasrdin Dchar. Voor zijn bijdrage aan de film Wolf kreeg hij in 2013 een nominatie voor een Gouden Kalf.