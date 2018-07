Britse politie vindt flesje met novichok in huis van vergiftigde mensen

Rowley ligt in het ziekenhuis. Hij verkeerde enige tijd in kritieke toestand, maar is inmiddels bij bewustzijn en niet meer in levensgevaar. Artsen zijn optimistisch over zijn herstel.

Het andere vergiftigde slachtoffer is de 44-jarige Dawn Sturgess. Zij overleed zondag aan de gevolgen van het in aanraking komen met novichok.

The Guardian meldde woensdag dat Rowley een eerste gesprek met de politie heeft gehad, maar dat het zeker nog een aantal dagen duurt voordat hij zich alles weer kan herinneren van het in aanraking komen met het flesje.

Het zenuwgas novichok werd gebruikt bij de aanslag op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in Salisbury. Amesbury ligt daar vlakbij. Skripal en zijn dochter lagen enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar overleefden allebei de aanslag wel.

Het Verenigd Koninkrijk stelt dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval met het zenuwgas op Skripal en zijn dochter. Hoe Rowley en Sturgess in aanraking kwamen met novichok weet de politie nog niet.