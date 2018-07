Betrokkene moord politicus Curaçao krijgt in hoger beroep 26 jaar cel

Vorig jaar was hij al veroordeeld tot 25 jaar. Hiertegen was F., die in Nederland vastzit voor drugssmokkel, in hoger beroep gegaan.

De 54-jarige Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen. Hij was leider van de toen grootste politieke partij, Pueblo Soberano (Souverein Volk). Elvis K. is in 2014 tot levenslang veroordeeld voor deze moord en twee andere moorden.

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao zegt ''zeer tevreden'' te zijn met het vonnis tegen F. en beschouwt het ''als een grote stap voorwaarts in het onderzoek naar de dood van Wiels''.

Volgens het OM wordt het onderzoek voortgezet naar de moord op de populairste politicus van het eiland. Hiervoor worden onder anderen nog twee oud-ministers als verdachten beschouwd. Eén daarvan, oud-minister van Financiën George Jamaloodin, zit vast in Venezuela op verzoek van het Curaçaose OM.