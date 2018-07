Ruim honderd doden bij twee aanslagen op bijeenkomsten verkiezing Pakistan

Onder de doden aldaar was een kandidaat voor de verkiezingen op 25 juli. Bij de bijeenkomst waren zeker duizend aanwezigen.

De andere aanslag was in de stad Bannu in het noorden van Pakistan. Daardoor kwamen vijf mensen om. Tijdens een toespraak van een kandidaat voor de verkiezingen ging een bom af. De politicus bleef ongedeerd. Meer dan 150 mensen raakten gewond.

Dinsdag was er ook een aanslag op een verkiezingsbijeenkomst in de stad Peshawar waardoor twintig mensen het leven verloren. Die aanslag is opgeëist door de Taliban. Wie achter de jongste terreurdaden zit is niet duidelijk.