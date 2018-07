Niet twee maar één dode bij vliegtuigongeluk Zuid-Afrika

Luchtvaartmuseum Aviodrome, waar het toestel naartoe zou komen, bevestigt vrijdag dat een van de eerder genoemde personen nog in leven is. Bij het ongeval van zondag vielen ongeveer twintig gewonden.

"De algemeen directeur van Aviodrome is ter plaatse en heeft direct contact met autoriteiten", aldus een woordvoerder. "De SACAA heeft hem eerder verteld dat twee mensen waren overleden, maar dat blijkt niet te kloppen. Eén man is nog in leven." De zegsvrouw weet niet waardoor het misverstand is ontstaan.

De man die het ongeluk niet heeft overleefd, was een van de Zuid-Afrikaanse technici aan boord. Drie van de negentien inzittenden waren medewerkers van Aviodrome. De Nederlanders lagen tot en met woensdag in het ziekenhuis. Het drietal is nog steeds in Zuid-Afrika en komt binnenkort terug naar Nederland.

