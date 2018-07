Nederlandse toerist overleden na vechtpartij op Mallorca

De Spaanse politie onderzoekt het incident als een moordzaak en is op zoek naar de daders, melden Spaanse media.

De vakantieganger werd vrijdagochtend rond 5.00 uur niet ver van een benzinepomp ten noorden van de luchthaven van de stad aangevallen en bewusteloos geslagen. Hulpverleners brachten het slachtoffer in kritieke toestand naar het Academisch Ziekenhuis Son Espases, waar hij bezweek aan zijn verwondingen.

De Spaanse politie meldde volgens plaatselijke media dat de aanvallers op beelden van een bewakingscamera staan. In de omgeving wordt naar sporen van de daders gezocht. Het onderzoek richt zich ook op een krottenwijkje anderhalve kilometer ten zuiden van de plek waar de Nederlander is aangevallen. Dit wijkje Son Banya is berucht door drugshandel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat er op Mallorca een Nederlander is omgekomen, maar verwijst voor de toedracht naar de Spaanse politie. De Nederlandse ambassade in Madrid heeft contact met de familie van het slachtoffer en heeft consulaire bijstand aangeboden.

