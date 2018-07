Negentien doden door ontploffing in chemische fabriek China

De explosie vond donderdagavond plaats bij een fabriek van Yibin Goldway Chemical Technology, dat een paar uur rijden van de stad Chengdu is. Na de ontploffing brak er een brand uit. Op foto's op Chinese sociale media zijn grote rookpluimen te zien.

Volgens de lokale overheid was de brand vrijdagochtend 11.30 uur lokale tijd geblust. Alle gewonden zijn in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Chinese overheid is een onderzoek naar de oorzaak van de explosie gestart.

China heeft het laatste jaar maatregelen getroffen om de industriële veiligheid te verbeteren, na enkele grote incidenten in de afgelopen jaren. In 2015 kwamen bij een explosie in een chemisch magazijn in de havenstand Tianjin 165 mensen om het leven. Vorig jaar vielen er bij een explosie in een chemische fabriek in de provincie Shangdong acht doden en negen gewonden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!