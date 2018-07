Zware explosie in brandstofdepot vlakbij vliegveld Caïro

Het staatspersbureau MENA meldt dat er bij de explosie zeker twaalf mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig hun verwondingen zijn.

Tegen lokale media sloot een militaire woordvoerder uit dat het gaat om een aanslag. De explosie is volgens hem veroorzaakt door hoge temperaturen. Het is onduidelijk wie de eigenaar is van het depot. Op sociale media gaan geruchten dat het van het leger zou zijn.

Na de ontploffing is er brand uitgebroken. Op foto's die via Twitter zijn verspreid is een grote ruikpluim te zien. Volgens de staatstelevisie is de brand inmiddels onder controle.

Het vliegverkeer op de luchthaven hoefde niet te worden stilgelegd.

