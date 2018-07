VS beschuldigt Noord-Korea van schenden VN-sanctie oliehandel

Volgens de VS heeft Noord-Korea in de eerste vijf maanden van dit jaar 89 keer olie overgeladen via schepen op zee. Eind vorig jaar heeft de VN-Veiligheidsraad de levering van olie aan Noord-Korea vastgesteld op 500.000 vaten per jaar. De VN legde de sanctie op vanwege het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

Een gevolg hiervan is dat de handel tussen China en Noord-Korea alleen al in december 2017 met meer dan de helft is afgenomen. China is veruit de belangrijkste handelpartner voor het regime van Kim Jong-un. Er worden regelmatig schepen onderschept op verdenking van oliesmokkel.

De beschuldiging van de VS komt op een moment dat Washington met Noord-Korea onderhandelt over denuclearisering van het Aziatische land.

