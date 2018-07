Kameroen onderzoekt video met executie vrouwen en kinderen

De beelden die ruim 90.000 keer op Twitter zijn gedeeld, tonen twee vrouwen met baby's. In de video is een man te horen die tegen de vrouwen roept: ''U bent BH, u gaat sterven." BH staat voor Boko Haram.

De vrouwen worden in de video geblinddoekt en krijgen te horen dat ze naast hun kinderen moeten gaan zitten. Twee mannen stappen even later terug, laden hun geweren en schieten een aantal kogels af.

Het is niet bekend waar en wanneer de video is gemaakt. Een woordvoerder van de regering van Kameroen zegt dat het in ieder geval ''niet om soldaten van het Kameroense leger gaat".