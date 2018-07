Kerncentrale Doel mag derde reactor weer opstarten

Het beton in de plafonds en muren van een opslagbunker in het niet-nucleaire deel van het complex bleek te zijn aangetast. Daardoor kon de weerstand tegen een externe gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, niet worden gegarandeerd, aldus FANC.

De herstelwerkzaamheden duurden langer dan gepland, omdat werd besloten een extra dakstructuur in het gebouw aan te brengen. Volgens FANC is de veiligheid van de bunker nu weer in orde en kan de uitbater beginnen met het opstarten van de reactor.

De centrale vlak bij de Nederlandse grens telt in totaal vier reactoren. Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid van de centrale. De landen hebben ook zorgen over de andere Belgische kerncentrale in Tihange, niet ver van Luik

Reactor 3 van Tihange is eveneens stilgelegd vanwege betonproblemen. Deze reactie ligt sinds eind maart stil. Het gaat om het gewapend beton in een bunker in het niet-nucleaire gedeelte waarin de back-upsystemen zijn ondergebracht. Vorige week zijn ook constructiefouten aan het licht gekomen.

FANC geeft pas toestemming voor het heropstarten van Tihange 3 als de veiligheid van de bunker is gewaarborgd.

