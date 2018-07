Catalaanse oud-premier Puigdemont mag aan Spanje uitgeleverd worden

De Duitse rechtbank kwam tot dat oordeel omdat Puigdemont een illegaal referendum over onafhankelijkheid van Catalonië van Spanje uitschreef. Daarvoor zou hij gebruik hebben gemaakt van overheidsgelden.

Puigdemont wordt door Spanje gezocht, omdat hij vorig jaar oktober de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep na een referendum dat door het Spaans Hooggerechtshof als ongrondwettig is afgedaan. De Catalaanse bevolking was bij het referendum overweldigend voor afscheiding, maar tegenstanders boycotten de stembusgang.

De Catalaanse oud-president wordt beschuldigd van onder meer rebellie, waar een maximale celstraf van 25 jaar op staat. Volgens justitie in Spanje heeft het referendum in Catalonië 1,7 miljoen euro gekost. Puigdemont wordt ook beschuldigd van verduistering van overheidsgeld voor dat bedrag, maar hij ontkent dat.

Het land heeft een internationaal aanhoudingsbevel tegen Puigdemont uitgevaardigd.

In de nasleep van het referendum ontvluchtten de oud-regiopresident en vijf van zijn ministers Spanje. Puigdemont bracht enige tijd in België door. Eind maart bezocht hij Finland om daar parlementariërs te ontmoeten en een lezing te houden op een universiteit. Toen hij probeerde terug te reizen naar België, werd hij gearresteerd door de Duitse grenspolitie.

Rebellie

Puigdemont is tevreden dat Duitsland hem niet zal uitleveren voor rebellie. ''Daarmee is de belangrijkste leugen van de staat ontkracht. De Duitse justitie bestrijdt dat bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober sprake was rebellie'', schreef de separatistenleider op Twitter.

Volgens de verdediging van de Catalaanse leider kan Puigdemont door de uitspraak van het Duitse hof in Spanje niet meer voor rebellie vervolgd worden. Die beschuldiging was de zwaarste van de twee. Volgens de advocaten heeft het hof dat nadrukkelijk in de uitspraak gezegd.

De advocaat van Puigdemont in België verklaarde dat zijn cliënt in beroep gaat bij het Duitse Grondwettelijk Hof. Een uitspraak kan nog drie maanden op zich laten wachten, aldus Paul Bekaert.

