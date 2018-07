Migrantenkinderen onder vijf jaar in VS donderdag met ouders herenigd

Een rechter had gezegd dat alle kinderen onder de vijf voor 10 juli met hun ouders herenigd moesten zijn. Maandag liet de regering al weten dat dat niet ging lukken. De rechter in San Diego had de deadline daarom verschoven.

De kinderen worden na het oversteken van de Mexicaanse grens van hun ouders gescheiden en vastgezet, net als hun ouders. De ouders mogen langer vast blijven zitten dan de kinderen. Die moeten op een andere manier opgevangen worden.

Eerder in de week werd een plan van president Donald Trump om migrantenkinderen langer vast te zetten nog afgeschoten door een rechter in Los Angeles.

De regering wil een regeling uit 1997 aanpassen. Daarin is bepaald dat kinderen niet voor langere perioden in detentie mogen zitten. De rechter noemde het voorstel van het ministerie van Justitie "dubieus" en "niet overtuigend".

Dertig dagen

Een rechter heeft vorige maand bepaald dat gezinsleden die door de grenswacht van elkaar gescheiden zijn binnen dertig dagen herenigd moeten worden. Volgens de regering is het wijzigen van de regeling de enige manier om migranten in detentie te kunnen houden en met hun kinderen te kunnen herenigen.

Trump vaardigde vorige maand een decreet uit, waardoor alle illegale immigranten direct als criminelen gezien worden.

Beelden van kinderen die in kleine kooien vastgezet zijn, gingen vorige maand de hele wereld over. Het zorgde voor massale protesten in binnen- en buitenland.

De president heeft gezegd wel iets aan de wetgeving te willen veranderen, maar dat de Democraten dwarsliggen. Tegelijkertijd beschuldigen de Democraten Trump van hetzelfde.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!